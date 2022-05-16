Son Dakika | Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (4) - Son Dakika
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Son Dakika | Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (4)

16.05.2022 21:20
Son Dakika | Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (4)

Son dakika haberi: KONVOY KAZALARIYLA İLGİLİ İFADEYE ÇAĞRILMIŞTIBBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı...

KONVOY KAZALARIYLA İLGİLİ İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı bildirildi.TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre; geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Yıldız, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu'nun yakın ekibinde yer almadı. Yıldız'ın, 23 Mayıs'ta alınacak olan ifadesi, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgiliydi.

ANKARA,


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (4) - Son Dakika


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