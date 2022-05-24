Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin

24.05.2022 15:20
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'deki cezaevlerinde yatan kader mahkumlarının affedilmesini istedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'deki cezaevlerinde yatan kader mahkumlarının affedilmesini istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti yöneticileriyle Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı. 9 Nisan'da af çağrısı yaptığını belirten Sarıgül, "Genel olarak af çağrısında bulunuyorum. Bizim devletimiz vicdanlıdır, bizim devletimiz merhametlidir, bizim devletimiz kader mahkumlarına mutlaka ve mutlaka bu şansı verecektir. İnanıyorum ki 9 milyon Suriyeliye kucak açan benim devletim 250 bin kader mahkumuna da kucak açacaktır. Bu kader mahkumlarını anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağız. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır" diye konuştu.Sarıgül, açıklamasının ardından AK Partili Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı da ziyaret etti.


Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa, Türkiye, İnfaz, Politika, Son Dakika

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