Mustafa Sarıgül'ün partisinde 'tokat' krizi büyüdü: Karakolluk oldular - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden istifa eden Onurcan Yazıcı'nın parti genel merkezinde darp edildiğine ilişkin ifadesine ulaşıldı.

ANKA'da yer alan habere göre Yazıcı, Ankara'daki Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği'ne yaptığı şikayette; TDP Genel Başkan Yardımcısı E.E.'nin, 3 Ocak 2022 tarihinde parti genel merkezinde, kendisi hakkında "Onurcan'ın bacaklarını kıracağım" diyerek küfrettiğini diğer genel başkan yardımcılarından öğrendiğini aktardı.

''O BURADAN DIŞARI ÇIKMAYACAK''

Yazıcı, bunun üzerine MYK salonunda E.E. ile tartıştıklarını belirterek, E.E.'nin MYK salonunda kendisini tehdit ettiği iddiasında bulundu. Yazıcı, E.E.'nin şoförü G.K.'nın da kendisine "Senin derdin ne?" diyerek tokat attığını öne sürdü. Yazıcı, H.M. isimli şahısın, olayın ardından E.E.'nin korumasına ve şoförü G.K.'ya, kendisi hakkında "O buradan dışarı çıkmayacak" dediğini öğrendiğini aktardı.

Yazıcı, E.E. ve şoförü G.K. hakkında şikayetçi olarak darp raporu aldı. Yazıcı'nın tokat iddiasına ilişkin TDP Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin de ifade vererek şunları söyledi:

''AYAĞA KALKTIĞIMDA 'SENİN DERDİN NE?' DİYEREK TOKAT ATTI''

"TDP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı vardı. Ben de toplantıya katıldım. Toplantı öncesinde tartışmaya tanık olmadım. Toplantı sonrasında Genel Başkan Yardımcımız Uğur Aksöz'ün odasına girdiğimde G.K. odadaydı. Benden sonra odaya Onurcan Yazıcı girdi. Onurcan Yazıcı odaya girdikten sonra Uğur Aksöz'e 'Müsaitseniz iki dakika yalnız görüşebilir miyiz?' dedi. Ben özel görüşme olacağını düşürerek ayağa kalktığımda G.K., 'Senin derdin ne' diyerek Onurcan Yazıcı'nın suratına tokat attı. Ben Onurcan Yazıcı'yı tuttum. Uğur Aksöz de G.K.'yı dışarı çıkardı."