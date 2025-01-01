Nizip Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yatırım - Son Dakika
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Politika

Nizip Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yatırım

Nizip Belediyesi\'nden Kırsal Mahallelere Yatırım

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı sıcak asfalt döküm ve kilit taşı döşeme çalışmalarıyla hem ulaşım hem de estetik açıdan bölgeyi iyileştiriyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, çocukların eğitim şartlarını ve büyüklerin ibadet alanlarını iyileştirmek amacıyla projelere devam edeceklerini açıkladı.

01.01.2025 16:17  Güncelleme: 16:19
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Nizip Belediyesi, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan'ın talimatları doğrultusunda, ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Nizip'in her köşesini kapsayacak şekilde genişliyor. Ekipler, merkezde sıcak asfalt döküm çalışmalarına devam ederken, kırsal mahallelerde ise kilit taşlarıyla zemin düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Özellikle mahalleler ve kamuya ait binalarda yapılan kilit taşı döşeme çalışmaları, bölgenin hem ulaşım hem de görsel açıdan iyileşmesine büyük katkı sağlıyor.

Son olarak, Duraklı Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarda, Yuvacık ve Şıh Hasan Mezrasındaki cami ve okul bahçeleri de kilit taşı ile döşenerek hem estetik açıdan hem de kullanım açısından büyük bir yenilik kazandı. Bu kapsamda yapılan zemin düzenlemeleri, mahalle sakinleri tarafından büyük takdirle karşılanırken, bölgede yaşayanlar daha konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirebilecek.

Çocukların iyi bir alanda eğitim görmeleri ve büyüklerin huzur içinde ibadet etmeleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Nizip'in kalbinde, her köşesinde biz varız. Okul ve camilerimizde gerçekleştirdiğimiz kilit taşı çalışmaları ile sadece bir zemin değil, aynı zamanda geleceğimize de yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri ve büyüklerimizin huzur içinde ibadet etmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nizip Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yatırım - Son Dakika

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