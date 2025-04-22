Noem\'in Çantası Restoranda Çalındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Washington'daki bir restoranda yemek yediği sırada 3 bin dolar nakit parasının bulunduğu çantası çalındı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem medyaya yaptığı açıklamada, pazar günü başkent Washington DC merkezindeki "Capital Burger" restoranında akşam yemeği yediği sırada bir hırsızın kurbanı olduğunu ifade etti. Bakan Noem, ehliyet, ilaçlar, ev anahtarları, pasaport, İç Güvenlik Bakanlığı giriş kartı ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu çantasının çalındığını, olayın hala çözülemediğini belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Noem'in nakit parayı "ailesiyle akşam yemeği, aktiviteler ve Paskalya hediyeleri almak için" taşıdığını açıkladı.

Gizli Servis, Noem ile birlikteydi

Bakan Noem'in güvenliğini sağlayan Gizli Servis personelinin, restoranının güvenlik kamerası görüntülerini incelediği, hırsızın tıbbi maskeli kimliği belirsiz bir erkek olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kolluk kuvvetleri, hırsızın Noem'in masasının yanına oturduğunu, sandalyesini Noem'inkine yaklaştırdığını, ardından ayağını dikkatlice çekerek Noem'in çantasını kendisine doğru kaydırdığını ve birkaç dakika içinde çantayı alıp ceketinin altına koyduktan sonra restorandan çıktığını aktardı. ABD medyası, olay sırasında "en az 2 sivil giyimli ABD Gizli Servisi üyesinin" restoranın barında olduğunu belirtti.

Hırsızın Noem'i özel olarak hedef alıp almadığı da henüz bilinmiyor.

Güvenlik zafiyeti gündemde

ABD medyasına konuşan eski Gizli Servis personel Jonathan Wackrow, bir hırsızın bir bakana bu kadar yaklaşması ve ardından eşyasını alarak kaçmasıyla sonuçlanan olayın "güvenlik zafiyeti" olduğunu belirtti. Wackrow, "Bu, bir güvenlik açığıdır ve Gizli Servis, İç Güvenlik Bakanlığı ile diğer kolluk kuvvetleri tarafından ilerde düzeyde incelenmesi gerekmektedir" dedi. - WASHINGTON