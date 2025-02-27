İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf
İSTANBUL - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası görüşmeye ait fotoğraflar basın ile paylaşıldı.
DEM Partili İmralı Heyeti, bugün Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün 3'üncü görüştürmeyi gerçekleştirdi. İmralı'da yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası heyetin görüşmeye ait olan fotoğrafları basın ile paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Öcalan ile 3. İmralı Görüşmesi Gerçekleşti - Son Dakika
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