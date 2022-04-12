Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi - Son Dakika
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Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi

12.04.2022 11:10
Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi.

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler düzenlenen etkinliklerde hem eğlendi hem öğrendi.

Kahramankazan Belediyesi, eğitim öğretime verilen ara tatilde öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenledi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde sahnelenen tiyatro oyunu, Hacivat-Karagöz ile kukla oyunlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen animatörler de çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Çocuklar çizgi film karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca öğrenciler için MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ne de geziler düzenlenecek. Öğrenciler tatil boyunca sürecek bu geziler sayesinde doğal yaşam ve tabiat hakkında bilgi sahibi olacak.

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde eğitim öğretime özel önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımız için ara tatilde düzenlediğimiz etkinlikler oldukça faydalı geçiyor. Yavrularımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız" diye konuştu. - ANKARA

Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi
Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Öğretmen, Karagöz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öğretmen başkandan öğrencilere ara tatil sürprizi - Son Dakika


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