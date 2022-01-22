Osmanlı Ocakları'ndan yeni parti açıklaması - Son Dakika

Seçimlerde bir yeni siyasi parti de Osmanlı Ocakları'ndan. Kurulacak olan siyasi partinin ideolojisinin aynı olacağı ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağı belirtildi.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yeni kurulacak partinin ideolojisinin aynı olacağını ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alacaklarını belirtti.

Kurulacak olan partide genel başkanlık görevini yürütmeyeceğini belirten Canpolat, "Osmanlı Ocakları olarak 72 ilde, 438 ilçede teşkilatlanmış, yurtta ve dünyada 16 yıla aşkın süredir insanlık adına faydalı faaliyet gösteren bu milletin bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız ortak istişareler sonucunda, ülkemiz milletimiz adına daha faydalı faaliyetler yürütebilmek için, hiç kimseye, hiçbir siyasi partiye yük olmadan kendi siyasi partimizi kurma kararını almış bulunmaktayız. Şahsım adına, kurulacak partide genel başkanlık görevi veya yöneticilik yapmayı düşünmüyorum. Osmanlı Ocakları'nda görevime devam edeceğim, millet vekili adayı da olmayacağım. Osmanlı Ocakları'nı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimize hizmet ederken görmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yeni kurulacak olan partinin Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını aktaran Kadir Canpolat, "Bizim bir sloganımız var, 'Kefenli liderin kefenli askeriyiz.' Milletimiz ve ülkemiz adına mücadele eden devlet büyüklerimiz için, kefenlerimizi çıkartmadığımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Yine Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacağız. Osmanlı olarak aynı duruşa devam edeceğiz. İdeolojimizde, fikirlerimizde bir sapma olmayacak. Bugüne kadar toplumun her kesiminin gönlüne dokunabildik. Türkiye'de kurulduk ve dünyada da konuşulan bir STK haline geldik. Amerika'nın, Pentegon'un hedefinde olduk. PKK'nın infaz listelerine girdik, FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini biz yaktık. FETÖ'nün yayın organları önünde eylemleri biz başlattık. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ile AK Parti Genel Merkezi ve yurdun dört bir yanındaki meydanlarda ülkeyi ölümüne müdafaa ettik. Her zorlukta ülkemizin ve milletimizin yanında var olduk. Bundan sonra da bu varlığımıza bir siyasi parti ekleyerek devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı medeniyetini cumhuriyetin değerlerinde yaşattıklarını belirten Canpolat, partisinin ismini henüz kararlaştırmadıklarını ve partinin üç ayda hedef üye sayısının da 500 bin olacağının altını çizdi. - ANKARA