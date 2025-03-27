Özdağ\'dan "Chery" açıklaması

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, " Chery'nin Samsun'da yatırım yapma planlarıyla ilgili ciddi problemler var" dedi.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı" sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yeni nesil elektrikli araç ve parçalarının üretileceği tesis kurmayı planlayan Chery yetkililerine teşekkür belgesi verdi. Ödül töreninde; 'Çinli firmanın 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı, yıllık 200 bin araç kapasitesinin olacağı ve 5 bin kişiyi istihdam edeceği' açıklandı.

"Ciddi problemler var"

İl Başkanı Mehmet Özdağ, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Samsun yerel basınında bugün Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurmayı planladığı ve bu yatırımın büyüklüğünün 1 milyar dolar olduğu bilgilerinin yer aldığını hatırlatan Özdağ, "Ancak, Reuters'ın haberine göre, Chery'den üst düzey bir yetkili, 'şirketin Türkiye'de fabrika kurma planının olmadığını fakat Türkiye'deki işlerini genişletmek için üçüncü bir tarafla ortaklık aradıklarını' ifade etti. Bu çelişkili açıklamalar, yatırımın kesinliği konusunda belirsizlik oluşturmaktadır. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, mülkiyet hakları ve ekonomik belirsizlikler konusundaki endişeler ortadayken, Chery'nin bu şartlarda yatırımcı ortak bulması kolay değildir. Chery'nin Samsun'da yatırım yapma planlarıyla ilgili ciddi problemler var" ifadelerini kullandı. - SAMSUN