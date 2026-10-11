Özlem Doğan Bıyıklı 720 oyla Denizli Barosu başkanlığına seçildi ve ilk kadın başkan oldu

Denizli Barosu'nun olağan genel kurul seçimlerinde Özlem Doğan Bıyıklı baronun yeni başkanı seçildi.

Denizli Barosu'nda yeni dönem başkanını ve yönetim kurullarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde Özlem Doğan Bıyıklı, en fazla oyu alarak Denizli Barosu'nun yeni başkanı oldu. Seçimi kazanan Bıyıklı, Denizli Barosu'nun tarihi boyunca ilk kadın başkanı oldu.

Mevcut Başkan Engin Yıldız ile İbrahim Okkaya ve Özlem Doğan Bıyıklı'nın yarıştığı seçimlerde yaklaşık 2 bin 400 baro üyesi sandık başına gitti. Oy sayımının ardından açıklanan sonuçlara göre Özlem Doğan Bıyıklı 720 oy alırken, İbrahim Okkaya 654, Engin Yıldız ise 428 oy aldı.

Yeni dönem için kurullar da belirlendi Seçimlerde, iki yıl boyunca görev yapacak 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulunun yanı sıra Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi.