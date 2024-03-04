Pakistan'da Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi - Son Dakika
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Politika

Pakistan'da Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi

Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen Şahbaz Şerif, yemin ederek göreve başladı. Şerif, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif, Ulusal Mecliste yapılan oylamada 201 oy alarak ülkenin 24. başbakanı seçilmişti.

04.03.2024 15:43
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Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.
Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen 72 yaşındaki Şahbaz Şerif, bugün başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 336 sandalyeli Ulusal Mecliste dün yapılan oylamada 201 oy olarak ülkenin 24. başbakanı seçilmişti.
Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın desteklediği bağımsız adaylar 92 sandalye kazanarak birinci olmuş, Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci olmuştu. Partilerin hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamaması üzerine PML-N ve Pakistan Halk Partisi (PPP) koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.
Khan hükümeti düşmüştü
Pakistan'da 2018'de yapılan son genel seçimi kazanan eski Başbakan Imran Khan'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Mecliste yapılan oylamada, Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.
Pakistan'da Ulusal Mecliste 266 sandalye doğrudan seçilirken, 70 sandalye ise kadınlara ve azınlık gruba ayrılıyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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