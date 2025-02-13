Paris'te Suriye Konferansı

Politika

Dışişleri Bakanı Nuh Yılmaz, 14 Aralık 2024 ve 12 Ocak 2025'te tertiplenen "Suriye" konulu konferansların devamı mahiyetinde olan bugün Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferansa katıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konferans kapsamında yaptığı beyanda, Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizerek, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu vurguladı. Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı bir geçiş sürecinin tesisinde atmakta olduğu adımların memnuniyetle karşılandığını, bu süreçte BM'nin ve Suriyeli uzmanların desteğinin sağlanmış olmasının da önem taşıdığını dile getirdi. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkati çeken Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığının altını çizdi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılmasını gerektiğini söyleyen Yılmaz, Suriye'deki yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğine işaret etti. Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirten Yılmaz, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, birçok paydaş ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin bir araya geldiği konferans marjında ikili görüşmeler yaptı. Bu çerçevede, Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki'yle görüştü. - ANKARA