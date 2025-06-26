Parti Önerileri Kabul Edilmedi - Son Dakika
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Politika

Parti Önerileri Kabul Edilmedi

26.06.2025 22:19
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TBMM'de CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi ile İYİ Partinin "uyuşturucu ile mücadele", DEM Parti'nin "Tarımda kullanılan pestisit ve diğer zararlı ilaçların kullanımı" ve CHP'nin "Ev işçilerinin sayısal durumunun tespiti ve kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, uyuşturucu müptelası olan insanları tekrar topluma kazandırmanın çok zor olduğunu belirterek, uyuşturucuya karşı gereken adımların atılmasını istedi.

Türkiye'de resmi rakamlara göre yaklaşık 2 milyon, bazı iddialara göre de 10 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığını belirten Özdağ, "Türkiye'ye çok ciddi şekilde uyuşturucu giriyor. Bu uyuşturucunun Türkiye'ye girmemesi lazım. Hani dünyanın en güvenli sınırlarına sahiptik. Peki, dünyanın en güvenlikli sınırlarına sahip isek bu uyuşturucuyu kimler getiriyor? Uzaylılar mı getiriyor?" diye konuştu.

Özdağ, okul önleri ve sokakların uyuşturucu satıcılarıyla dolduğunu, insanların güvenliği ve huzurunun kalmadığını iddia etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, hükümetin uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışmalarını anlatarak, Türkiye'de son yıllarda uyuşturucuya karşı tarihin en kapsamlı ve planlı mücadelesinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, terör örgütü PKK'nın dünya uyuşturucu pazarının her aşamasında yer aldığını belirtti.

PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ettiğini dile getiren Taşcı, "Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü olduğunu söylemesin. Bu yalandır, safsatadır. PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür." ifadesini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, pestisitin çocuk ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çekerek, bu konuda Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Doğan, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergeleri verdiklerini ancak kendilerine cevap bile verilmediğini belirtti.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, tağşiş, taklit ve pestisit konusunda yetkililerin her türlü önlemi zamanında aldığını, gerekli müdahale ve denetimlerin yapıldığını kaydetti.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada ev işçilerinin sorunlarını anlattı.

Taşkent, gündelik ev işlerinde çalışan ev işçisi kadınların güvencesiz çalıştırıldığını ve sömürüldüklerini belirtti.

Türkiye'de bir milyondan fazla ev işçisi olduğunu dile getiren Taşkent, "Ev işçisi kadınlar, her sabah bir eve gidip saatlerce çalışan ancak ne iş yasasından ne de sosyal güvenlik sisteminden yararlanamayan görünmez emekçilerdir. Bu vatandaşlarımızın çalışma koşulları tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmıştır." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Sağlık, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri Kabul Edilmedi - Son Dakika

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