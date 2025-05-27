Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

Parti Önerileri Reddedildi

27.05.2025 20:57
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TBMM'de Yeni Yol, İYİ, DEM ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi, genel görüşmeler devam etti.

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "aile ve sosyal politikalar", İYİ Partinin "enflasyon", DEM Parti'nin "enflasyon" ve CHP'nin " İstanbul'daki belediye soruşturmaları" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, yıllara isim vermekle sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

Gençlerin evlenemediğini ileri süren Esen,"Evlenenler geçinemiyor. Geçinenler çocuk yapmaya cesaret edemiyor." dedi.

TBMM'de bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmadan "Aile Yılı" ilan edildiğini dile getiren Esen, "Tehlike çanları çalıyor, isim vermek yeterli değil. Güç birliğiyle aile yapımızı ayağa kaldırmalı, samimi çözümler ve bakanlıklar arası eş güdümlü, denetlenebilir mekanizmalarla toplumun temel taşı olan aile kurumunu hep birlikte desteklemeli, iyileştirmeliyiz." diye konuştu.

Toplumsal mutabakat önerisi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilerin yüzde 80'inin, çalışanların ise yüzde 50'sinin açlık sınırının altında ücret aldığını dile getirerek, "Bütçe açıkları yükselmiş, esnaf kepenk kapatıyor. İhracatçı rekabet edemiyor. Geniş tabanlı işsizlik 2014 yılından beri tarihin en yüksek seviyelerine çıkmış durumda." ifadesini kullandı.

Kimsenin önünü göremediğini, krediye erişilemediğini savunan Usta, çözüm önerilerini anlattı. Usta, "Nereye dokunsanız, hangi politikayı ele alsanız patlıyor. Bu krizin aşılması ancak toplumsal mutabakatla olur. Herkesin işin içinde olduğu bir mutabakatla bu yapılabilir." dedi.

"Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşacağız"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise enflasyonla mücadeleyi sadece bir ekonomi politikası değil bir devlet politikası, bir millet meselesi olarak gördüklerini vurguladı.

Dezenflasyon sürecinin aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirten Kocacık, "Enflasyon oranı 11 ayda 37,6 puan gerileyerek nisan 2025 itibarıyla yüzde 37,9 seviyesine inmiştir. Bu tablo doğru yolda olduğumuzu ve kararlılıkla devam ettiğimizi göstermektedir." diye konuştu.

Bir yandan sıkı para ve maliye politikalarını uygularken diğer yandan vatandaşın refahını korumayı esas aldıklarını ifade eden Kocacık, kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri aldıklarını, vergi adaletini gözeterek gelirleri artırdıklarını söyledi.

"Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşacağız." diyen Kocacık, günü kurtarmanın değil, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşinde olduklarının altını çizdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, asgari ücretliye ara zam yapılması yönünde çağrı yaptıklarını ancak iktidarın bu çağrıyı görmezden geldiğini öne sürdü.

Bozan, asgari ücretle ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Bozan, "Gelin bugün hep birlikte bir komisyon kuralım. Bakalım asgari ücretli her ay ne kadar kira ödemek zorunda kalıyor. Bakalım asgari ücretlinin aylık faturaları ne kadar? Asgari ücretli bakalım ne yiyor, ne içiyor. Sonra yine Meclis'te bir araya gelelim ve bu ülkede bir yurttaşımızın insanca yaşanabilir geçim ücretini belirleyelim." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik bazı afiş ve görsellerin toplatıldığını belirten Uzun, "Bu kararı alan kim? Başsavcılık, yani iddia makamı. Buna yetkisi var mıdır? Tabii ki yok. Görünen o ki İstanbul Başsavcılığı kendisini mahkeme yerine koyarak kararlar alıyor. Alınan bu kararlar, hukuksuz emre dönüştürülüyor, bu hukuksuz emirler, ısrarla ve sıkı bir şekilde uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündeme alınmasına ilişkin önergesi" de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan, İYİ Partinin grup önerisinin görüşmeleri sırasında Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe ile beraberindeki heyet Genel Kurulu ziyaret etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, DEM Parti, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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