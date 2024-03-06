Peru Başbakanı Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Peru Başbakanı Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle İstifa Etti

Peru Başbakanı Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından görevinden istifa etti. Otarola'nın iş ortağına kolaylık sağladığı ve eski sevgilisine iş verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Otarola, suçsuz olduğunu savunarak istifa etti ve tüm soruşturmalara açık olduğunu belirtti. İstifasıyla birlikte 18 bakanın da istifa etmesi gerekiyor.

06.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Peru Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından görevinden istifa etti.

Peru'da Başbakan Alberto Otarola'nın devlette yapılan bir sözleşmede iş ortağına kolaylık sağladığına ve eski sevgilisine iş verdiğine ilişkin ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Olayın ardından savcılığın hakkında soruşturma başlattığı Alberto Otarola görevinden istifa etti. Ses kayıtlarının 2021 yılına ait olduğunu ve o dönemde hükümette görevi olmadığını kaydeden Otarola, olayın siyasi rakipleri tarafından kurgulandığını söyledi. Herhangi bir suç işlemediğini savunan 57 yaşındaki Otarola, hakkındaki tüm soruşturmalara da açık olduğunu dile getirdi.

Peru basınında, ortaya çıkan ses kayıtlarında 25 yaşındaki Yazire Pinedo ile konuşan Otarola'nın kadına aşkını itiraf ettiği ifade ediliyor. Pinedo ise basına yaptığı açıklamada, daha önce kısa bir ilişkilerinin olduğunu iddia etti.

Peru yasalarına göre, Otarola'nın istifasının ardından 18 bakanın da istifa etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, kabine üyelerini göreve iade edebilir ya da yeni bakanları görevlendirebilir. - LİMA

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Peru Başbakanı Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika

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