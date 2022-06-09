Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Putin'e "Hitler" benzetmesi - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Putin'e "Hitler" benzetmesi

09.06.2022 17:21
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Putin'e "Hitler" benzetmesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri ve Rusya'nın küçük düşürülmemesi yönündeki çağrıya tepki göstererek, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile böyle...

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri ve Rusya'nın küçük düşürülmemesi yönündeki çağrıya tepki göstererek, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile böyle konuşan var mıydı?" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Bild gazetesine röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Duda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmelerinden dolayı eleştirdi. Macron'un Rusya'yı "küçük düşürmeme" yönünde yaptığı çağrıya da tepki gösteren Duda, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile böyle konuşanlar var mıydı? Adolf Hitler'in itibarını kurtarması gerektiğini veya Hitler'i küçük düşürmeyecek şekilde hareket etmemiz gerektiğini söyleyen oldu mu? Böyle sesler duymadım" dedi. Duda, Almanya ve Fransa liderlerinin Putin'le görüşmelerini "Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu kişinin yaptıklarının meşrulaştırılması" olarak nitelendirdi ve "Bu görüşmeler hiçbir şey üretmiyor" ifadesini kullandı.

MACRON'UN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI

Macron geçtiğimiz hafta Rusya'nın "küçük düşürülmesini" önlemek ve böylece çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma şansını korumak için bu tür çağrıların gerekli olduğunu söylemişti. Macron ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisinden Putin'i aramaya devam etmesini istediğini belirtmişti. Elysee Sarayı'na göre Macron bu çağrıyı, Putin'i sivillerin de dahil olduğu mahkumları serbest bırakmaya çağırmak için kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz de Putin ile görüşme gerçekleştiren Avrupalı liderlerin başında geliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Putin'e 'Hitler' benzetmesi - Son Dakika

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