Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs - Son Dakika
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Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs

29.05.2022 20:05
Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs

Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Polonya Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor. Ukrayna'ya Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana askeri yardım tedarikinde bulunan Polonya, 18 adet kundağı motorlu AHS Krab obüsü gönderdi. Gönderilen obüslerin kullanımı konusunda Polonya ordusu tarafından 100 adet Ukraynalı askerin eğitiminin tamamlandığı da açıklanırken, Polonya'nın bu yardımı sayesinde Ukrayna'nın elinde Batı üretimi obüslerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. Söz konusu obüslerin ne zaman gönderildiğini ise belirtilmedi. - VARŞOVA

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Polonya, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs - Son Dakika
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