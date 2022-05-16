Putin: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı bizim için acil bir tehdit oluşturmuyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı bizim için acil bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) 20. kuruluş yılı nedeniyle Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Rusya lideri Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede liderler Covid-19 salgını nedeniyle 2 buçuk yıl sonra yüz yüze toplantı yapma fırsatı bulurken, toplantının ana gündem maddeleri bölgesel güvenlik ana başlığı altında Afganistan, Avrasya ve Ukrayna oldu. Afganistan'a komşu olan Orta Asya ülkelerinin Taliban rejimine karşı çekincelerinin ele alındığı zirvenin açılış konuşmasında Putin, bölgesel güvenliğin öneminden bahsetti.

"PENTAGON, ORTAK ALANLARIMIZDA BİYOLOJİK LABORATUVARLAR OLUŞTURDU"

Ukrayna'da, ABD tarafından biyolojik silahlar oluşturulduğunu ve bu ülkelerin hastalıklar yayma hedefinde olduğunu savunan Putin, "ABD'nin, Sovyetler Birliği sonrası alanlarda biyolojik laboratuvarlar kurduğuna dair uzun zamandır uyarılarda bulunduk. Pentagon, ortak alanlarımızda düzinelerce biyolojik laboratuvar oluşturdu. Bu tür laboratuvarların ana görevi tehlikeli hastalıklar ve virüsler yaymaktı" dedi. Ukrayna ile ilgili sözlerinde bu ülkede uzun zamandır Neo Nazi oluşumların desteklendiğini ifade eden Putin, bu grupların siviller için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ İLE HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, "Finlandiya ve İsveç ile hiçbir sorunumuz yok. Dolayısıyla NATO'nun bu ülkeler üzerinden genişlemesi bizim için acil bir tehdit oluşturmuyor" şeklinde konuştu. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı sonrasında NATO askeri altyapısının bu ülkelere konuşlanması durumunda tepki göstereceklerini ilave eden Putin, "Askeri altyapıların bu ülkelere genişletilmesi kesinlikle tepkimizi tetikleyecektir" diyerek uyarılarda bulundu. Açıklamaların ardından kapalı oturuma geçilirken, Putin'in liderler ile Ukrayna meselesini detaylı şekilde ele alacağı aktarıldı.

(Erhan Altıparmak - İHA)