Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.

18.04.2024 17:36  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda meclis üyelerinin görev dağılımı da yapıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısına tüm meclis üyeleri katıldı. İlk meclis toplantısında yeni dönemde görev yapacak meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Sülük, "Pütürge Belediyesi Meclis Üyelerimizin katılımı ile ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemin ve meclis kararlarımızın ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Meclis başkan vekilleri, asıl katipler, ve yedek katipleri oy birliği ile seçildi. Oylamada birinci başkanvekilliğine Ramazan Timurtaş, ikinci Başkanvekilliğine ise Bayram Karaaslan seçildi. Mustafa Fidan, Sait Murat, Ekrem Karakuş ve Hasan Avşar Meclis katip üyeliklerine seçilirken encümen üyeliklerine ise İzzet Çelik ve Mustafa Fidan seçildi. Yine Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ramazan Timurtaş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu, Bayındırlık ve İmar Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Bayram Karaaslan ve Abuzer Korkut, 2024 Yılı Gelir Gider Denetim Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu seçildi.

Ayrıca mecliste 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Pütürge Belediyesine ait PÜRAŞ İmar İnşaat Gıda Turizm Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 2023 yılı gelirinin 22 milyon 144 bin 133,69 TL giderinin ise 21 milyon 439 bin 89 TL olduğunu belirten Başkan Sülük, kar oranın ise 705 bin 44 TL olduğunu söyledi.

Kubbe Dağı projesinin de revize edilerek 8,8 kilometreye çıkarıldığını aktaran Başkan Mikail Sülük, proje yatırım programına teklif edildiğini belirtti. Yine Pütürge merkezde 10 adet sağlık lojmanının projesinin devam ettiğini belirten Sülük, "Şehir içi otogarı, ticarethaneler ve şehir otoparkı projeleri hazırlanmış ödenek beklenmektedir. 7 bin 670 dekar arazi suya kavuşturulacak. Deregözü Göletini ihalesi yapıldı, 2023 yılında DSİ'ye yer teslimi yapıldı. 2024 yılı içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. Planlanan ve talep edilen baraj ve göletler, Ormaniçi Göleti, Poskıran Göleti, Bakımlı Göleti, Arguça Göleti, Alihan Göleti, Candar Göleti, Nohutlu Göleti, Körme Göleti, Gertan Göleti, Keklik Pınarı Göleti, Şiro çayı ıslah projesi" dedi.

Belediyenin borç durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Sülük, "Belediyemizin 2023 yılından 26 milyon 614 bin 415 TL devir eden borcu bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Pütürge Belediyesi olarak yeni dönem hedeflere ilişkinde konuşan Başkan Mikail Sülük, şunları söyledi: "Bin 60 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde bölünmüş yol, Bisiklet, Yürüyüş ve Koşu yolundan uluşan yeni ilçe girişi yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. Tepehan, Pazarcık, Bakımlı ve Nohutlu Mahallelerimizde yeni semt sahalarının yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. 50 Yataklı Devlet Hastanesi projesi, Doğalgaz projesi, Terminal Binası projesi, Hayvan Pazarı projesi, Kültür merkezi projesi, Kütüphane projesi, Yol asfaltlama çalışmaları, Yol genişletme ve Stabilize serme çalışmaları devam ediyor." - MALATYA

Kaynak: İHA

Mikail Sülük, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Yerimizi garantiledik Şampiyon olan takım, Devler Ligi’ne direkt katılacak Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 23:00:56. #1.12#
SON DAKİKA: Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement