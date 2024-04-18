Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda meclis üyelerinin görev dağılımı da yapıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısına tüm meclis üyeleri katıldı. İlk meclis toplantısında yeni dönemde görev yapacak meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Sülük, "Pütürge Belediyesi Meclis Üyelerimizin katılımı ile ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemin ve meclis kararlarımızın ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Meclis başkan vekilleri, asıl katipler, ve yedek katipleri oy birliği ile seçildi. Oylamada birinci başkanvekilliğine Ramazan Timurtaş, ikinci Başkanvekilliğine ise Bayram Karaaslan seçildi. Mustafa Fidan, Sait Murat, Ekrem Karakuş ve Hasan Avşar Meclis katip üyeliklerine seçilirken encümen üyeliklerine ise İzzet Çelik ve Mustafa Fidan seçildi. Yine Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ramazan Timurtaş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu, Bayındırlık ve İmar Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Bayram Karaaslan ve Abuzer Korkut, 2024 Yılı Gelir Gider Denetim Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu seçildi.

Ayrıca mecliste 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Pütürge Belediyesine ait PÜRAŞ İmar İnşaat Gıda Turizm Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 2023 yılı gelirinin 22 milyon 144 bin 133,69 TL giderinin ise 21 milyon 439 bin 89 TL olduğunu belirten Başkan Sülük, kar oranın ise 705 bin 44 TL olduğunu söyledi.

Kubbe Dağı projesinin de revize edilerek 8,8 kilometreye çıkarıldığını aktaran Başkan Mikail Sülük, proje yatırım programına teklif edildiğini belirtti. Yine Pütürge merkezde 10 adet sağlık lojmanının projesinin devam ettiğini belirten Sülük, "Şehir içi otogarı, ticarethaneler ve şehir otoparkı projeleri hazırlanmış ödenek beklenmektedir. 7 bin 670 dekar arazi suya kavuşturulacak. Deregözü Göletini ihalesi yapıldı, 2023 yılında DSİ'ye yer teslimi yapıldı. 2024 yılı içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. Planlanan ve talep edilen baraj ve göletler, Ormaniçi Göleti, Poskıran Göleti, Bakımlı Göleti, Arguça Göleti, Alihan Göleti, Candar Göleti, Nohutlu Göleti, Körme Göleti, Gertan Göleti, Keklik Pınarı Göleti, Şiro çayı ıslah projesi" dedi.

Belediyenin borç durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Sülük, "Belediyemizin 2023 yılından 26 milyon 614 bin 415 TL devir eden borcu bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Pütürge Belediyesi olarak yeni dönem hedeflere ilişkinde konuşan Başkan Mikail Sülük, şunları söyledi: "Bin 60 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde bölünmüş yol, Bisiklet, Yürüyüş ve Koşu yolundan uluşan yeni ilçe girişi yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. Tepehan, Pazarcık, Bakımlı ve Nohutlu Mahallelerimizde yeni semt sahalarının yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. 50 Yataklı Devlet Hastanesi projesi, Doğalgaz projesi, Terminal Binası projesi, Hayvan Pazarı projesi, Kültür merkezi projesi, Kütüphane projesi, Yol asfaltlama çalışmaları, Yol genişletme ve Stabilize serme çalışmaları devam ediyor." - MALATYA