Pütürge Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Pütürge Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Pütürge Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Pütürge Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı Başkan Mikail Sülük'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Pütürge ilçesi için gerçekleştirilebilecek projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

07.09.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Pütürge Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı Başkan Mikail Sülük'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Pütürge Belediye meclisi toplantısı öncesi AK Parti Grup Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Pütürge ilçesi için gerçekleştirilebilecek projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Başkan Sülük, ilçe için yapılan projelerin önemine dikkat çekti ve teşkilat üyeleriyle birlikte stratejik planlamalar yaptı.

Toplantının ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Belediye Meclis Üyeleriyle Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Pütürge'ye yönelik yapılan çalışmalara dair değerlendirmeler yapıldı ve mevcut projelerin ilerleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Meclis üyeleri, ilçedeki projeler ve yatırımlarla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Başkan Mikail Sülük, alınan kararların Pütürge için hayırlı olmasını temenni etti. Sülük, "Alınan kararların memleketimiz Pütürge'ye hayırlı olmasını temenni ederim. Bu tür toplantılar, ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. İlerleyen dönemde, yapacağımız projelerle Pütürge'yi daha da ileriye taşıyacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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