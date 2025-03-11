Rubio: Hamas ile görüşme sonuç vermedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile görüşmesinin "tek seferlik bir durum" olduğunu ve "şimdilik sonuç vermediğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'a giderken ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas ile yapılan görüşmenin amacının rehinelerin serbest kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Rubio, "Bu, hedefi rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olan özel temsilcimizin, rehineler üzerinde kontrolü olan biriyle doğrudan konuşma fırsatı bulduğu ve bunu yapması için izin aldığı ve teşvik edildiği tek seferlik bir durumdu. O da bunu yaptı" ifadelerini kullandı. Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme konusunda "Şimdilik sonuç vermedi" diyen Rubio, "Bu, denemesinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Birincil aracımız Steve Witkoff"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a atıfta bulunan Rubio, "Bu cephede müzakereler konusunda birincil aracımız Bay Witkoff ve Katar aracılığıyla yaptığı çalışma" ifadelerini kullandı. Witkoff'un Katar'a gittiğini hatırlatan Rubio, "Umarım bu görüşmeler meyvesini verir ve tüm rehineler serbest bırakılır" dedi.

Rubio, Hamas'ı suçladı

Rubio, İsrail'in Gazze'ye elektrik arzını kesmesi ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. "Hamas'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını hissediyorum. Hala rehineleri ve cesetleri korkunç koşullarda tutuyorlar. Aşırı derecede orantısız takaslarda ısrar ediyorlar" diyen Rubio, bu nedenle İsrail'in Hamas'ı karar vermeye zorlamak için kendi çıkarlarına olan şeyleri yaptığını ifade etti. - WASHINGTON