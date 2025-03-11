Rubio: Hamas ile görüşme sonuç vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rubio: Hamas ile görüşme sonuç vermedi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, rehine müzakereleri için yapılan görüşmenin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

11.03.2025 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile görüşmesinin "tek seferlik bir durum" olduğunu ve "şimdilik sonuç vermediğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'a giderken ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas ile yapılan görüşmenin amacının rehinelerin serbest kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Rubio, "Bu, hedefi rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olan özel temsilcimizin, rehineler üzerinde kontrolü olan biriyle doğrudan konuşma fırsatı bulduğu ve bunu yapması için izin aldığı ve teşvik edildiği tek seferlik bir durumdu. O da bunu yaptı" ifadelerini kullandı. Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme konusunda "Şimdilik sonuç vermedi" diyen Rubio, "Bu, denemesinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Birincil aracımız Steve Witkoff"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a atıfta bulunan Rubio, "Bu cephede müzakereler konusunda birincil aracımız Bay Witkoff ve Katar aracılığıyla yaptığı çalışma" ifadelerini kullandı. Witkoff'un Katar'a gittiğini hatırlatan Rubio, "Umarım bu görüşmeler meyvesini verir ve tüm rehineler serbest bırakılır" dedi.

Rubio, Hamas'ı suçladı

Rubio, İsrail'in Gazze'ye elektrik arzını kesmesi ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. "Hamas'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını hissediyorum. Hala rehineleri ve cesetleri korkunç koşullarda tutuyorlar. Aşırı derecede orantısız takaslarda ısrar ediyorlar" diyen Rubio, bu nedenle İsrail'in Hamas'ı karar vermeye zorlamak için kendi çıkarlarına olan şeyleri yaptığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio: Hamas ile görüşme sonuç vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

00:09 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:25 Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
09:03 Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 03:06:07. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio: Hamas ile görüşme sonuç vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.