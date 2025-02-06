Rusya'dan Nükleer Tatbikat

Politika

Rusya ordusu, Volga bölgesinde nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Volga Nehri bölgesinde "Yars" kıtalararası nükleer balistik füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Füzelerin kamuflaj altında "muharebe devriye rotalarına" konuşlandırıldığı ifade edildi. Füze birliğinin Yars füze rampalarının gizliliğini artırmak amacıyla ormanlık alana dağılma görevlerini yerine getirdiği aktarıldı. Birliklerin ayrıca sabotaj gruplarına karşı savunma tatbikatı yaptığı kaydedildi.

Paylaşılan görüntüde, nükleer füzelerin karla kaplı ormanda ilerlediği anlar yer aldı. Rusya'nın hamlesi, Batı ile Ukrayna konusunda gerginliği devam ettiği dönemde "nükleer uyarı" ve "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı. - MOSKOVA