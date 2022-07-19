Putin: "Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu" - Son Dakika
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Putin: "Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu"

19.07.2022 16:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sayın Başkan sizi gördüğüme sevindim. Yaklaşık 1 yıldır görüşmüyoruz" dedi. Putin'in bu sözlerine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Sık sık telefonda görüşüyoruz" diye konuştu. Açıklamalarına devam eden Putin, "İlişkilerimiz her durumda gelişiyor. Çok önemli bir hızda ticari ciromuz artıyor. Astana Zirvesi öncesinde ikili görüşme fırsatı bulduğumuz için mutluyum. Elbette birçok soru var. Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ YERLEŞİME DAİR BİRÇOK SORUN VAR"

Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşlerini aktaran Putin, "Tabii ki Suriye'deki yerleşime dair birçok sorun var. Ancak gelecek vaat eden büyük ikili projeler de ilerliyor ve gelişiyor. Tabii ki bir diğer önemli görüşmemiz Dağlık Karabağ sorununun çözümü. Geçtiğimiz günlerde Hazar Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüm ve size kocaman bir selam getirdim" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: 'Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu' - Son Dakika

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