Rusya Devlet Başkanı Putin, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı"

19.07.2022 22:16
Rusya Devlet Başkanı Putin, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, " İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı" dedi.

(İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin, 'İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandı" - Son Dakika
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