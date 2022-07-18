Rusya Dış Politika Danışmanı Uşakov: "Erdoğan ve Putin, Tahran'da Ukrayna tahılı meselesini görüşecek" - Son Dakika
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Rusya Dış Politika Danışmanı Uşakov: "Erdoğan ve Putin, Tahran'da Ukrayna tahılı meselesini görüşecek"

18.07.2022 18:08
Rusya Dış Politika Danışmanı Uşakov: "Erdoğan ve Putin, Tahran'da Ukrayna tahılı meselesini görüşecek"

Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşmesi planlanan zirvede Ukrayna tahılının öncelikli konular arasında olduğunu ifade etti.

Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşmesi planlanan zirvede Ukrayna tahılının öncelikli konular arasında olduğunu ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da yarın gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üçlü zirveyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili görüşmenin de yapılacağına işaret ederek, "Rusya ve Türkiye, 2019 muhtırasına uygun olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmaların sona erdirilmesinin garantörüdür. Herkes ABD'nin Fırat'ın doğu bölgesindeki istikrarı bozan faaliyetlerini biliyor. Bilindiği gibi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu normalleştirmek için 2018 tarihli Rusya-Türkiye Soçi muhtırasının ve buna 2020 yılına ait ek protokolün uygulanmasına devam edilmektedir. Rus ve Türk askeri personeli bu bölgede ortak devriyeyi sürdürüyor" dedi.

"ABD VE MÜTTEFİKLERİ, SURİYE'YE İNSANİ YARDIM SAĞLAMA KONUSUNU POLİTİZE ETMEYE DEVAM EDİYOR"

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye insani yardım sağlama konusunu politize etmeye devam ettiğini aktaran Uşakov, "Genel olarak sınır ötesi mekanizmanın uluslararası insancıl hukuku ve en önemlisi Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği için kısıtlanması gereken geçici ve acil bir önlem olduğuna inanıyoruz. Başkanlar insani durumları ayrıntılı olarak ele alacak" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN TAHIL İHRACATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HALİHAZIRDA ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan ve Putin arasında Ukrayna konusunun da görüşüleceğini aktaran Uşakov, "Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek. Halihazırda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için halihazırda çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin durduğunu hatırlatan Uşakov, "İstanbul Anlaşması'nın askıya alınmasının ardından Ukrayna ile temaslar sürdürülmüyor. Kiev ve batılı ülkelerin müzakerelere ilgisi bulunmuyor" dedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Kaynak: İHA

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