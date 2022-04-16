Rusya, İngiltere Başbakanı Johson da dahil 13 İngiliz hükümet üyesinin ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Rusya, İngiltere Başbakanı Johson da dahil 13 İngiliz hükümet üyesinin ülkeye girişini yasakladı

16.04.2022 12:51
Rusya, İngiltere Başbakanı Johson da dahil 13 İngiliz hükümet üyesinin ülkeye girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destekler karşılığında harekete geçen Rusya, İngiltere hükümet kabinesi üyelerini kara listeye aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi, ülkemizi kontrol altına almak ve iç ekonomiyi boğmak için koşullar oluşturmayı amaçlayan dizginsiz bilgi ve siyasi kampanyasına bir yanıt olarak atıldı. İngiliz liderliği, Ukrayna çevresindeki durumu kasten kötüleştiriyor. Kiev rejimini silahlarla donatıyor ve NATO adına benzer çabaları koordine ediyor. Londra'nın kışkırtması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Jonhson listenin başında yer aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan listede İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Eski Başbakanı ve halen milletvekilliği görevini sürdüren Theresa May, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Rennie Raab, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman yer aldı.

Rusya açıklamasının sonunda, Ukrayna'ya destek veren diğer batılı ülkelerin de gelecekte listeye dahil edileceğini belirtti. - MOSKOVA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, İngiltere Başbakanı Johson da dahil 13 İngiliz hükümet üyesinin ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika


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