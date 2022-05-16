Rusya: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri büyük bir hata" - Son Dakika
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Rusya: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri büyük bir hata"

16.05.2022 12:16
Rusya: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri büyük bir hata"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri üzerine Rusya'dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" açıklamasını yapmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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