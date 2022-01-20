Üye Girişi
Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi - Son Dakika

Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi

20.01.2022 23:45
Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi

Rusya Komünist Partisi'nden milletvekilleri, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması için parlamentoya teklif sundu.

Rusya Komünist Partisi'nden milletvekilleri, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması için parlamentoya teklif sundu.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya tarafından bağımsızlığının tanınması için Rusya Komünist Partisi (KPRF) milletvekilleri tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya teklif sunuldu. Teklifin Duma'da kabul edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulması beklenirken, Rusya'nın bu ülkeleri tanıması halinde bölge halkının güvenliğinin sağlanacağı ve her iki devletin uluslararası statüde tanınması için büyük bir adım atılacağı savunuldu. Rusya Komünist Partisi'nin sunduğu öneri Duma'da kabul edildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak. Putin'in de onaylaması halinde Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti resmen Rusya tarafından devlet olarak tanınmış olacak.

Kremlin, Komünistlerin önerisine yorum yapmadı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan teklif ülke gündeminin ilk sıralarına otururken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öneri hakkında prosedürlerin tamamlanması sürecine kadar Kremlin'in bu konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirtti. Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma'da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500

Komünist, Luhansk, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi - Son Dakika


Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu         
23:55
Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı         
23:34
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
23:55 Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu
23:53 Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı
23:33 Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı
23:39 Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının fiyatı ortaya çıktı
23:30 İYİ Partili vekilden CHP'ye sert sözler: Bizi yok sayıyorlar
23:13 Galatasaray'ın durumunun farkında değil! Torrent'ten ilginç açıklama
22:51 Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi
22:51 Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi
22:50 Galatasaray'ın Kasımpaşa hezimeti sonrası Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler
22:50 Cesur kıyafetleri ile tartışmaların odağı haline gelen Gülşen: Hiçbir sıfatın kölesi değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 00:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement