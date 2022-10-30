Temel Karamollaoğlu'ndan referandum sözleri: Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor?

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, Atatürk'le ilgili sözleri gündem oldu

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü meselesini anayasal güvence altına almak için referandum çağrısı siyasetin sıcak gündeminde yer alıyor. Partilerden bu çağrıya farklı yaklaşımlar gelirken Karamollaoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

''HER GÜN KADIN CİNAYETİ İŞLENİYOR"

Karamollaoğlu, "Şimdi kalkmış bir de referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı otuzu aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor...Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor...Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya" dedi.

"DEĞERLERİMİZİ NASIL HOYRATÇA SİYASET MALZEMESİ YAPIYORSUNUZ"

Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor sorusunu soran Karamollaoğlu, "Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin!" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN REFERANDUM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ekim'deki partisinin grup toplantısında "Aileyi de güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence" çağrısı yapmıştı. Erdoğan daha sonra ise partisinin bir mitinginde ""Bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" ifadelerini kullanmıştı.