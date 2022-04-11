Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya! - Son Dakika
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Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!

11.04.2022 14:12
Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın AK Partili Hamza Dağ'ın Necmettin Erbakan ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Aydın, "Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikâr olanlara diyoruz ki, hadi başka kapıya" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı" sözlerine yanıt verdi.

Dağ'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Aydın, paylaşımında, "İktidar yetkilileri; "Erbakan Hoca hayatta olsaydı.." şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar" dedi.

Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan' atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!

"Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a gelmiş!" ifadelerini kullanan Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"HANGİ KAPILARIN EŞİĞİNİ ÖPEREK İKTİDARA GELDİĞİ AŞİKAR OLANLAR"

"Bunları duyan da sanki Erbakan Hocamız hiç yaşamamış sanır! Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, yıllarca Hocamızla omuz omuza mücadele vermiştir. Şimdi de aynı mücadeleyi yine "Saadet Partisi çatısı altında" kararlılıkla sürdürmektedir. Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikâr olanlara diyoruz ki; hadi başka kapıya!"

AK PARTİLİ DAĞ NE DEMİŞTİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinin 'Necmettin Erbakan'ı sevenleri incittiğini' savunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan' atışması sürüyor: Hadi başka kapıya! - Son Dakika


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