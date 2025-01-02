Saadet Partisi'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nde Yeni Dönem Başladı

Saadet Partisi\'nde Yeni Dönem Başladı

Melikgazi'de yeni başkan Halil Demirbaş göreve başladı, eski başkan Kip'e plaket verildi.

02.01.2025 10:08
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Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yeni bir dönem başlarken, partide heyecanlı bekleyiş sona erdi.

İl Başkanı Erdal Altun'un katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde, uzun yıllar boyunca partiye hizmet eden eski İlçe Başkanı Vacit Kip'e teşekkür edildi. Kip'e; Melikgazi'ye kazandırdığı hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi. Görevini devreden Vacit Kip; yeni Başkan Demirbaş'a başarı dileğinde bulunarak, "Partimize uzun yıllar hizmet etmekten büyük mutluluk duydum. Görevimi devrettiğim Halil Demirbaş'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diliyorum. dedi.

Yeni Başkan Halil Demirbaş'tan hedefler ve vizyon

Yeni dönemde ilçe başkanlığı görevini üstlenen Halil Demirbaş ise, göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada; Melikgazi'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Demirbaş; özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle partiye yeni bir soluk getireceğini kaydetti. Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Erdal Altun da Saadet Partisi'nin Melikgazi'deki teşkilat yapısının daha da güçleneceğine inandığını söyledi. Altun; yeni ilçe başkanı Demirbaş'a başarılar dileyerek, uzun yıllar boyunca partiye hizmet veren eski İlçe Başkanı Vacit Kip'e teşekkür etti.

Altun, hizmetlerinden dolayı Vacit Kip'e plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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