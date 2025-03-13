Sağlık Usulsüzlüklerinde Büyük Tespit

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden SGK'nın sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanmaya çalışanlara karşı gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Usulsüz uygulamalara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan, "SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık" açıklamasında bulundu. - ANKARA