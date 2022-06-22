Sayıştay'a üye seçiminde komisyon aşaması tamamlandı - Son Dakika
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Sayıştay'a üye seçiminde komisyon aşaması tamamlandı

22.06.2022 14:55
Sayıştay'a üye seçiminde komisyon aşaması tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştaya seçilecek 5 üye için iki katı oranında aday belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştaya seçilecek 5 üye için iki katı oranında aday belirlendi.

Komisyonda, Sayıştay meslek mensupları kontenjanındaki 12, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanındaki 4 ve diğer 4 aday arasından seçim yapıldı.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda bu 10 isim arasından 5'i Sayıştay üyesi olarak seçilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sayıştay'a üye seçiminde komisyon aşaması tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay'a üye seçiminde komisyon aşaması tamamlandı - Son Dakika
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