Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Yeniden Refah Partisi'nden Samsun Kavak Belediye Başkanı seçilen Şerif Ün, makam aracını içi su dolu bir şekilde teslim aldı. Başkan Ün, "Çok iğrenç bir şey" diyerek duruma tepki gösterirken, eski başkan İbrahim Sarıcaoğlu ise, "Makam aracına su doldurup teslim eden şerefsizdir" dedi.

MAKAM ARACINI İÇİ SUYLA DOLU VE BOZUK ŞEKİLDE TESLİM ALDI

Samsun Kavak'ta yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şerif Ün yüzde 41.54, AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu ise yüzde 31.09 oy aldı. YRP'nin kazandığı ilçede yeni başkanın makam aracını içi suyla dolu ve bozuk şekilde teslim aldığı görüntüler tepki çekti. Makam aracının içinin suyla kim tarafından doldurulduğu ise merak konusu oldu.

"MAKAM ARACINA SU DOLDURAN ŞEREFSİZDİR"

Eski Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yerel bir televizyon programına katılarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarıcaoğlu, "Bu olayla ilgili bizzat kendim suç duyurusunda bulundum. Devletin makam aracına su doldurup teslim eden şerefsizdir. Biz bu konunun bizzat araştırılması için kendimiz cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gerçekler ortaya çıktığında bu iftara ve yalanı atanlar milletin yüzüne nasıl bakacaklar" dedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Kavak Belediye Başkanı seçilen Şerif Ün ise makam aracının içinin su ile doldurulması olayı ile ilgili "Çok iğrenç bir şey. Bundan sayın başkanın haberinin olduğunu sanmıyorum. Devletin malına zarar verildi. Gerekli soruşturma için bende savcılığa suç duyurusunda bulanacağım" açıklaması yaptı. Kamu malı olan araca verilen zarardan geriye ise bu görüntüler kaldı.