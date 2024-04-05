31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Yeniden Refah Partisi'nden Samsun Kavak Belediye Başkanı seçilen Şerif Ün, makam aracını içi su dolu bir şekilde teslim aldı. Başkan Ün, "Çok iğrenç bir şey" diyerek duruma tepki gösterirken, eski başkan İbrahim Sarıcaoğlu ise, "Makam aracına su doldurup teslim eden şerefsizdir" dedi.
Samsun Kavak'ta yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şerif Ün yüzde 41.54, AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu ise yüzde 31.09 oy aldı. YRP'nin kazandığı ilçede yeni başkanın makam aracını içi suyla dolu ve bozuk şekilde teslim aldığı görüntüler tepki çekti. Makam aracının içinin suyla kim tarafından doldurulduğu ise merak konusu oldu.
Eski Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yerel bir televizyon programına katılarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarıcaoğlu, "Bu olayla ilgili bizzat kendim suç duyurusunda bulundum. Devletin makam aracına su doldurup teslim eden şerefsizdir. Biz bu konunun bizzat araştırılması için kendimiz cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gerçekler ortaya çıktığında bu iftara ve yalanı atanlar milletin yüzüne nasıl bakacaklar" dedi.
Kavak Belediye Başkanı seçilen Şerif Ün ise makam aracının içinin su ile doldurulması olayı ile ilgili "Çok iğrenç bir şey. Bundan sayın başkanın haberinin olduğunu sanmıyorum. Devletin malına zarar verildi. Gerekli soruşturma için bende savcılığa suç duyurusunda bulanacağım" açıklaması yaptı. Kamu malı olan araca verilen zarardan geriye ise bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › Politika › Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi - Son Dakika
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin her seçimde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde sandığa gitmeyerek boykot yaptı. Köy halkı, yaz aylarında içme suyu sorunu yaşadıkları için sandığa gitmediklerini belirtti. Su kaynakları zengin olan yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep eden köylüler, hizmetlerin diğer köylere yapılmasına isyan etti.
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