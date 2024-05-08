Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Başkanvekili Süleyman Türkmen yönetiminde gerçekleştirildi. Toplam 7 madde görüşüldü ve gündemdeki 5 madde oy birliğiyle, 2 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Haziran Pazartesi 2024 tarihinde saat 16.00'da yapılacak.

08.05.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplam 7 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen yönetiminde yapıldı. Yoklamanın ardından gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı. 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı'nda ilgili komisyonlara sevk edilen 7 madde görüşüldü. Gündemdeki 5 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 2 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen, bir dahaki meclis toplantısının 3 Haziran Pazartesi 2024 tarihinde, saat 16.00'da yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Süleyman Türkmen, Şehitkamil, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement