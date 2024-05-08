Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplam 7 madde görüşüldü.
Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen yönetiminde yapıldı. Yoklamanın ardından gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı. 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı'nda ilgili komisyonlara sevk edilen 7 madde görüşüldü. Gündemdeki 5 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 2 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen, bir dahaki meclis toplantısının 3 Haziran Pazartesi 2024 tarihinde, saat 16.00'da yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP
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