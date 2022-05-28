Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır" - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır"

28.05.2022 17:35

Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır" Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır" dedi.

BAKÜ - Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır"

BAKÜ - Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ile Nobel Ödüllü Türk Bilim Adamı Aziz Sancar TEKNOFEST Azerbaycan'da konuşma yaptı.

"Dünya Türk'ün gücünü bilsin, yerini bilsin"

TEKNOFEST'in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh olduğunu belirten Bayraktar, "Dün ilk kez görmenin nasip olduğu, işgalden azad olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derin hissettim. TEKNOFEST'i neden yapıyoruz diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu 'Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin' dedi" ifadelerini kullandı.

"Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır"

TEKNOFEST'in şuarının artık zihinlerde yer ettiğini gördüğünü belirten Bayraktar, "Bundan sonra bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim bu ruhtan aldıkları feyzle ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır" dedi. TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri ile Türkiye ve Azerbaycan taraflarına teşekkür eden Bayraktar, "Gece gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimiz ve gönüllerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık. Çalışmalarını yürüttüğü ABD'den Bakü'ye gelerek bizleri ve gençleri şereflendiren Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı bacı ve gardaşlarıma minnettarlığımı iletirem. Kardeşliğimizi daha güçlü kılacak TEKNOFEST'i himaye eden sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mübarek, aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye" sözlerini kullandı.

"İnsanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın"

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 104. Kurtuluş Yıl Dönümü olduğunu hatırlatan Nobel ödüllü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize kutlu olsun. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun. Sevgili gençler, Bakü'de TEKNOFEST Azerbaycan'da sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok mutlu ediyor. Bir büyüğünüz olarak sizlere önemli gördüğüm bir konu hakkında tavsiye vermek isterim. Ben kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım, bu hastalığa karşı bir derman bulabilir miyiz diye yola başladım. Hayatta ve işlerinizde yükselmek veya ödül almak için yola çalışmayın, yaptığınız her işte en iyi olmaya çalışın. Daha da önemlisi, insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız. Ayrıca yaptığınız işlere karşı duyduğunuz tutkunun sönmesine izin vermeyin. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken 'Ya ben seni alacağım ya sen beni' dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Sevgili gençler memleketinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize ve insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin" dedi.

"Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın"

Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en öne sıralarda yer almasının kendisi için en önemli olan şeylerden biri olduğunu kaydeden eden Sancar, " Mardin'den gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren bu milletimize güvenin. Memleketimiz dediğim zaman hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kast ediyorum. Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin, inatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim, şimdi de 12 saatten az çalışmıyorum. Unutmayın insanlığa ve ülkenize yararlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanızı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlendiren, bu festivalleri düzenleyen abi ve ablalarınıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır
Selçuk Bayraktar: Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır
Selçuk Bayraktar: Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır
Selçuk Bayraktar: Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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