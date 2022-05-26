Senegal'deki hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı - Son Dakika
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Senegal'deki hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı

26.05.2022 23:40
Senegal'deki hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı

Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı.

Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı.

Batı Afrika ülkesi Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde yangın çıkmış, 11 bebek hayatını kaybetmişti. Yangının ardından Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, yayınladığı hükümet kararnamesi ile Sağlık bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'ı görevden aldı. Kararnameye göre, Sarr'ın yerini Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Marie Khemesse Ngom Ndiaye geçecek.

Öte yandan Sarr, yangın haberini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısına katılmak için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde almış ve "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" ifadelerini kullanmıştı. Sarr ayrıca, Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini belirtmişti. - DAKAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Senegal'deki hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal'deki hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı - Son Dakika
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