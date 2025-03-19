Şeyma Subaşı\'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet\'in damadının ağabeyi de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

LİSTEDEKİ İKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan tüm isimler belli olurken o isimlerden ikisinin kimlikleri sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor.

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköy spor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu. Son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.