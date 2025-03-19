Şeyma Subaşı'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltında - Son Dakika
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Politika

Şeyma Subaşı'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

19.03.2025 11:20
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

LİSTEDEKİ İKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan tüm isimler belli olurken o isimlerden ikisinin kimlikleri sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor.

Gözaltı listesinde dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Cübbeli Ahmet Hoca detayı

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköy spor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu. Son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.

Şeyma Subaşı\'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet\'in damadının ağabeyi de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cübbeli Ahmet Hoca, Ekrem İmamoğlu, Merthan Açıl, Şeyma Subaşı, Operasyon, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Şeyma Subaşı'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Szka788304:
    reis temizliğe başladı kırk haramiler belediyeyi hortumladı sanatçılar la eğlendiler pariste içtiler yediler demlenip geldiler 114 54 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    devlet kimseyi unutmamış 58 5 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    EN BÜYÜK HIRSIZLIK İETT DE DÖNÜYOR O GENEL MÜDÜRLERİN HEPSİNİ ALIN ALAYI HIRSIZ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN 5 AYDIR PARASINI VERMİYORLAR 52 4 Yanıtla
  • Szka788304:
    vur Ertuğrul reis vur vur vur vur reis vur burunlarından gelsin haram olsun kuruş paramız halk olsa bir tl için haciz gelir devletin malını pariste yiyip valizlerde taşıdılar alın koyunlar mutlumusunuz koyun hep sizdeniz koyun kalacaksınız 40 14 Yanıtla
  • The Inside Of The Canım:
    Kim suçlu, kim hırsız hesap verecek ! Ahmet, Mehmet, İmamoğlu tanımam. Ben milletim hakkımı yedirmem. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. 46 4 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Ooo! Örgüt Sağlam. yok yok valla!!! 32 3 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Ortaya karışık..... parra ortak nokta 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın eniştesi ve Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltında - Son Dakika
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