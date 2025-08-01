Sırbistan\'da Darbe Girişimi İddiası

Sırbistan medyası, ülkede büyük çaplı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini iddia ederken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Ulusal Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdığı kaydedildi.

Sırbistan merkezli Novosti gazetesi, ülkede geniş çaplı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Haberde, eski Sırbistan Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve adına dava açılan eski Sırbistan Altyapı ve Enerji Bakanı Goran Vesic hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca, Organize Suçlarla Mücadele Kamu Savcılığı'nın Özel Savcısı Mladen Nenadic ile Savcı Jasmina Ganic'in yanı sıra Sırp Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (UKP) ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nden (SBPOK) polis memurlarının da katıldığının iddia edildiği darbe girişiminin, diğer Avrupa ülkelerinin talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ise yarın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanması çağrısında bulunduğu kaydedildi. Yarın yerel saatle 12.00'de başlayacak oturumun odağında söz konusu darbe girişiminin yer alması bekleniyor. - BELGRAD