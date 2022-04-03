Sırbistan'da halk sandık başında - Son Dakika
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Sırbistan'da halk sandık başında

03.04.2022 13:59
Sırbistan'da halk sandık başında

Sırbistan'da halk cumhurbaşkanı seçimlerinde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Sırbistan'da halk cumhurbaşkanı seçimlerinde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Sırbistan'da cumhurbaşkanı seçimleri için yerel saatle 07.00'de oy verme işlemi başladı. Ülkede 6.5 milyon seçmenin sandık başına gitmesi beklenirken, oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek. Anketler Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ikinci 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevi için yarıştığı seçimlerde, Zafer İçin İttifak Koalisyonunun adayı olan emekli General Zdravko Ponos'a karşı kazanacağını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Vucic geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, yeniden seçilmesi halinde emekli maaşlarını artıracağına dair söz vermişti. - BELGRAD

Sırbistan'da halk sandık başında
Sırbistan'da halk sandık başında

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Kaynak: İHA

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