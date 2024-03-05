Politika

Şırnaklı esnaftan Başkan Yarka'ya destek

ŞIRNAK - AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı olan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Yarka, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnaftan 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek vermelerini istedi. Şırnaklı esnaf da, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 5 yıllık süre zarfı içerisinde yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve seçimlerde tercihlerinin yeniden hizmet siyasetinden yana olacağını ifade etti.

Esnaf ziyaretinde açıklama yapan Başkan Yarka, "Acısıyla tatlısıyla birlikte ortaklaştığımız, memleketimizin selahiyeti için gönül birliği kurduğumuz güzel şehrimizin kadirşinas esnafı ve hemşerilerimizi ziyaret ettik. Sıcak kabulleri ve yeni dönem için hayır dualarını eksik etmeyen bütün hemşerilerimize ayrı yarı şükranlarımı sunuyorum" dedi.