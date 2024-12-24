Siyasette Çekişmeler İçinde Kalmalı - Son Dakika
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Politika

Siyasette Çekişmeler İçinde Kalmalı

Ocak Partisi Sözcüsü Atabay, siyasi çekişmelerin siyasetin içinde yer alması gerektiğini belirtti.

24.12.2024 16:50
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Ocak Partisi Parti Sözcüsü Aytaç Atabay, "Siyasette çekişmeler, siyasetin içinde kalmalıdır" dedi.

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu ve Ocak Partisi Parti Sözcüsü Aytaç Atabay, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ocak Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu, Osmanlı Ocakları'nın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi başlattığını, 15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni koruduğunu belirtti.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın önderliğinde FETÖ ve PKK gibi bölücü terör örgütlerine karşı namus doğrultusunda mücadele ettiklerini belirten Selçukoğlu, "Mücadelemizde sapma, ayrılma, yorulma ve yıpranma asla olmayacaktır. Hak, hukuk, adalet hepimizin garantörü olmalıdır. 20 yılı aşkın süredir her türlü bölücü örgütler ile mücadele eden vatan evlatları bu şekilde itibarsızlaştırılamaz. Buna hak, hukuk bilen hiç kimse mücadele etmeyecektir" diye konuştu.

"Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır"

Ocak Partisi Basın Sözcüsü Aytaç Atabay da Ocak Partisi'nin 1 yıl önce kurulduğunu ve çeşitli engellemeler nedeniyle 16 ay boyunca Ocak Partisi'ne alındı belgesinin verilmediğini ifade etti. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın PKK ve FETÖ'nün infaz listesinde olduğunu söyleyen Atabay, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse, ülkemizi hukuktan ve adaletten ayıramayacaktır. Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasette çekişmeler, siyasetin içinde kalmalıdır. Yargı üzerinden siyasete çekidüzen vermek isteyenler kötü emellerine asla ulaşamayacaklardır. Yeterli deliller elde edilmeden uygulanan haksız ve hukuksuz tutuklamalar, bu milletin hukuk devletine olan inancını sarsar. Ocak Partisi olarak, bağımsız mahkemelerin adalet anlayışına inancımız tamdır. Kurucu Genel Başkanımız Kadir Canpolat hakkında yürütülen itibar suikastine Türk adaletinin fırsat vermeyeceğine ve bu kirli algıya en yakın zamanda son vereceğine olan inancımız da tamdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Kadir Canpolat, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Son Dakika

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