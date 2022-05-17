AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki Açıklaması

17.05.2022 18:14
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanmasının yakışıksız olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanmasının yakışıksız olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini değerlendirdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır." değerlendirmesinde bulunan Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargah bir 'mağara' değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…"

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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