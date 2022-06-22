ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadeleriyle bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ait kesitlerden oluşan bir görüntü paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor' - Son Dakika

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