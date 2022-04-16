Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret

16.04.2022 11:29
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, beraberlerindeki kadın kolları üyeleriyle Ankara'da katledilen Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti ilk olarak Ankara'nın Mamak ilçesinde 2019'da cinayete kurban giden Sibel Köksal'ın ailesini ziyaret etti.

Sibel Köksal'ın annesi Gülizar Çetin, kızının aldatma bahanesi ile evli olduğu İbrahim Köksal tarafından öldürüldüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadıkları nedeniyle Parkinson hastası olduğunu belirten Gülizar Çetin, geride dört torunu kaldığını, iki torununun kendileri ile iki torunun diğer aileyle yaşadığını anlattı. Gülizar Çetin, kızının evli olduğu İbrahim Köksal ile işlettiği çiğ köfte dükkanından kalan borçlar olduğunu, kızının acısı yetmiyormuş gibi bir de katilin borçlarını ödeyemeye zorlandıklarını söyledi.

Gülizar Çetin, 9 duruşma boyunca kendilerine destek veren Aylin Nazlıaka'ya teşekkür ederek, "Karar duruşması 22 Nisan'da olacak. Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tek talebimiz adalet." dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu ise adaletin sağlanması için CHP ailesi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini söylerken, çocukların geleceği için eğitimlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Zorlukları birlikte atlatabiliriz"

Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Mamak'ta geçen yıl katledilen Ebru Yüksel'in ailesini ziyaret etti.

Ebru Yüksel'in annesi ve babası, kızlarının emaneti olan üç çocuk ile hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Kızlarını 33 yaşında kaybetmenin derin acısını yaşadığını ifade eden aile, olay günü vurulan ve şimdi 5 yaşında olan torunlarının hala o günü unutamadığını ve anneanneden hiç ayrılmadığını belirtti. Kızlarının boşandığı erkek tarafından evlerinin önünde vurulduğu için acılarının hiç geçmediğini anlatan aile, katil babadan kalan borçlar nedeniyle bankadan sürekli tebligat geldiğini söyledi.

Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin yaşadığı acının tarifsiz olduğunu vurgulayarak, "Avukat desteği ile reddimiras yapılabilir. Ne çocukların babalarından kalan borcu ödeyecek ekonomik gücü var ne de sizin. Bu süreci hukuki olarak çözüme kavuşturmak gerekiyor. Zorlukları birlikte atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka da yürüttükleri "YaşamHak Projesi" kapsamında her iki aileye de çocukların bursu, avukat desteği ve çocukların psikolojik tedavisi için ücretsiz destek sunacaklarını bildirdi.

Nazlıaka, kederli aileleri yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, "Hem mahkeme salonlarında hem de çocukların büyüme sürecinde bir ve beraber olacağız. Arkanızda dağ gibi duran CHP var. Asla yalnız ve çaresiz değilsiniz." diye konuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret

YORUMLAR
500
Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir'in acılı ailesi, böyle seslendi Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir'in acılı ailesi, böyle seslendi

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement