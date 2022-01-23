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Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

23.01.2022 16:54
Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

Son dakika habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gece gündüz tutturmuşlar, 'Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem.' diye. 'En güçlü parlamenter sistem, parlamenter sistem, parlamenter sistem.' diye. Sanki bütün dertlere deva olacakmış gibi." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gece gündüz tutturmuşlar, 'Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem.' diye. 'En güçlü parlamenter sistem, parlamenter sistem, parlamenter sistem.' diye. Sanki bütün dertlere deva olacakmış gibi." dedi.

Partisinin "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında Gümüşhane'ye gelen Erbakan, kentteki restoranda basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, muhalefet partilerinin sistem değişikliği ısrarını eleştirerek, "Bu iktidar gidiyor. Peki iktidar gidiyor da yerine ne getireceğiz? Bu, malum her gece televizyonlarda, gazetelerde çıkan muhalefet partilerini mi getireceğiz? Sakın ha sakın. İşte görüyorsunuz, gece gündüz tutturmuşlar, 'Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem.' diye. 'En güçlü parlamenter sistem, parlamenter sistem, parlamenter sistem.' diye. Sanki bütün dertlere deva olacakmış gibi." ifadelerini kullandı.

"Melese sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir." diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz önce millet zihniyetiyle gelmezseniz, siz Milli Görüş zihniyetiyle gelmezseniz, hangi sistemi getirirseniz getirin, milletin derdine derman olmanız mümkün olmaz ama tutturmuşlar, 'Parlamenter sisteme geçeceğiz, her şey güllük gülistanlık olacak.' Başka bir şey konuştuklarını görüyor musunuz? Bu ülkenin bu ekonomik buhranından çıkması için bir kaynağı nereden bulacağına ilişkin herhangi bir tanesi bir şey söyleyebiliyor mu? Hayır. Bu ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, Güneydoğu sorunuyla ilgili adam akıllı somut bir çözüm önerisi ortaya koyabiliyorlar mı? Hayır. Peki daha önce gelip işbaşına bu ülkeyi düze çıkardıklarına dair ellerinde bir referans var mı? İş bitirme belgeleri var mı? Hayır. Tam tersine pek çoğu daha önce gelmişler ve iş batırma belgeleri var. Gelmişler, bakanlık yapmışlar, başbakanlık yapmışlar, iktidar ortağı olmuşlar, iktidar olmuşlar ama milletin derdine derman olamamışlar."

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Türk siyasetinde yeni bir çığır açacaklarını söyledi.

"İktidarın yanlışına 'Yanlış', doğrusuna da 'Doğru' diyoruz." ifadesini kullanan Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama aynı zamanda muhalefetin de yanlışına 'Yanlış' diyoruz ve tek çarenin, çözümün geçmişte de olduğu gibi bugün de Milli Görüş olduğunu, Yeniden Refah Partisi olduğunu söylüyoruz. Bu malum muhalefetin herhangi bir şey verebilmesi mümkün değil. Bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybetmemize yol açar ki bizim ülke olarak, millet olarak 5 hafta, 10 hafta kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu millet bundan böyle Çin modeli değil, Milli Görüş modeli istiyor. Bundan böyle Milli Görüş'ün vakti gelmiştir. Yeniden Refah Partisinin vakti gelmiştir."

Fatih Erbakan, daha sonra partisince Atatürk Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Gümüşhane, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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