Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Ranil Wickeremesinghe oldu - Son Dakika
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Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Ranil Wickeremesinghe oldu

20.07.2022 11:23

- Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Ranil Wickeremesinghe oldu Sri Lanka'da parlamentoda yapılan oylamada Ranil Wickeremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

- Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Ranil Wickeremesinghe oldu

COLOMBO - Sri Lanka'da parlamentoda yapılan oylamada Ranil Wickeremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle aylarca süren protestoların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmesi üzerine boşalan koltuk için parlamentoda oylama yapıldı. Yapılan oylamada geçici olarak görevde bulunan Ranil Wickeremesinghe, rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçildi. Wickremesinghe, Rajapaksa'nın görev süresinin sona ereceği Kasım 2024'e kadar ülkeyi yönetecek.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler'e sonra da Singapur'a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa'nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe'nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek Wickremesinghe'nin istifa etmesini istemişti.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Ranil Wickeremesinghe oldu - Son Dakika

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