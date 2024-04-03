Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Sultanbeyli'den birinci çıkarak Sultanbeyli Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş mazbatasını alarak göreve başladı.

03.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Sultanbeyli'den birinci çıkarak Sultanbeyli Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Tombaş devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün itibariyle Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak göreve başlıyoruz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız, herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, aday gösterildiği andan itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanbeyli'yi adım adım ziyaret eden Tombaş, vatandaşların teveccühüyle Sultanbeyli'nin yeni belediye başkanı oldu. Ali Tombaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'nda görevli hakimden alarak göreve başladı. Başkan Tombaş, daha sonra Belediye Hizmet Binasına gelerek, önceki dönem Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile devir teslim gerçekleştirdi.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Tombaş, "İnşallah biz de Sultanbeyli'de onun bıraktığı yerden bayrağı devralarak daha ileriye götürmek için, Sultanbeyli'deki her vatandaşımızla teşkilatımızla birlikte çalışacağız. Sultanbeyli'de projelerimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanımız belediyecilikte kimseyi ayırt etmedi, herkesi kucakladı. Bugün itibariyle Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak göreve başlıyoruz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız, herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız. Önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde, siyasi partimizin ve davamızın devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Ali Tombaş'ın hizmet sancağını çok daha ileri noktalara taşıyacağını dile getiren Hüseyin Keskin, "Ali Tombaş Başkanımıza görevi devrettik. Kendisine başarılar diliyorum. Seçilen meclis üyelerimi de tebrik ediyorum. Belediye Başkanlık görevimi huzurlarınızda kıymetli arkadaşımız, başkanımıza devrediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sultanbeyli'mizi daha güçlü yarınlara ulaştıracağına gönülden inanıyorum. Sultanbeyli'mize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultanbeyli, Ali Tombaş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 16:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement