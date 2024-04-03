Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Sultanbeyli'den birinci çıkarak Sultanbeyli Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Tombaş devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün itibariyle Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak göreve başlıyoruz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız, herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, aday gösterildiği andan itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanbeyli'yi adım adım ziyaret eden Tombaş, vatandaşların teveccühüyle Sultanbeyli'nin yeni belediye başkanı oldu. Ali Tombaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'nda görevli hakimden alarak göreve başladı. Başkan Tombaş, daha sonra Belediye Hizmet Binasına gelerek, önceki dönem Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile devir teslim gerçekleştirdi.
Devir teslim töreninde konuşan Başkan Tombaş, "İnşallah biz de Sultanbeyli'de onun bıraktığı yerden bayrağı devralarak daha ileriye götürmek için, Sultanbeyli'deki her vatandaşımızla teşkilatımızla birlikte çalışacağız. Sultanbeyli'de projelerimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanımız belediyecilikte kimseyi ayırt etmedi, herkesi kucakladı. Bugün itibariyle Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak göreve başlıyoruz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız, herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız. Önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde, siyasi partimizin ve davamızın devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Ali Tombaş'ın hizmet sancağını çok daha ileri noktalara taşıyacağını dile getiren Hüseyin Keskin, "Ali Tombaş Başkanımıza görevi devrettik. Kendisine başarılar diliyorum. Seçilen meclis üyelerimi de tebrik ediyorum. Belediye Başkanlık görevimi huzurlarınızda kıymetli arkadaşımız, başkanımıza devrediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sultanbeyli'mizi daha güçlü yarınlara ulaştıracağına gönülden inanıyorum. Sultanbeyli'mize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde ifade etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Göreve Başladı - Son Dakika
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