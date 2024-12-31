Suriye'den Kuveyt'e Diplomatik Çağrı - Son Dakika
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Politika

Suriye'den Kuveyt'e Diplomatik Çağrı

Suriye Dışişleri Bakanı, Kuveyt'ten büyükelçiliğini açmasını ve ilişkileri yeniden başlatmasını istedi.

31.12.2024 11:17
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Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, " Kuveyt'teki kardeşlerimize Şam'daki büyükelçiliklerini açmaları ve diplomatik ilişkileri en kısa zamanda yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suriye'nin dış politikasını şekillendirmeye başladı. Şeybani, dün başkent Şam'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'yı ağırladı. Şeybani ve el-Yahya görüşmelerinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Kuveyt'in Suriye ile ilişkileri geliştirmesini isteyen Şeybani, Kuveyt'in Şam Büyükelçiliğini yeniden açması çağrısında bulundu. Şeybani, düzenlenen ortan basın toplantısında ise, "Kuveyt'teki kardeşlerimize Şam'daki büyükelçiliklerini açmaları ve diplomatik ilişkileri en kısa zamanda yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Uluslararası toplumu Suriye'ye uygulanan yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağıran El-Yahya, Kuveyt yönetiminin ayrıca Suriye'ye acilen yardım gönderilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. El-Yahya, "Bu ziyaret bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfa açma konusundaki istekliliğimizi ifade ediyor. Suriye'deki yeni yönetimin bu çabalara gösterdiği duyarlılığa da değer veriyoruz" dedi.

Öte yandan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri General Jasem Mohamed AlBudaiwi Şam temasları kapsamında Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet eş- Şara ile görüştü. - ŞAM

Kaynak: İHA

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