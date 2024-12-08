Suriye Krizi İçin Ortak Çağrı

Politika

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, İran, Rusya ve 5 Arap ülkesinin katılımıyla Astana Formatı çerçevesinde düzenlenen toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'deki krizin hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, bu krizin çözümü için askeri operasyonların durdurulması gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeler ve krizle ilgili çözüm yollarını Astana Formatı çerçevesinde ele almak amacıyla dün Katar'da bir araya geldi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bir bildiride, Suriye'deki krizin hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, bu krizin çözümü için askeri operasyonların durdurulması gerektiği ifade edildi. Bu adımın, kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması için önemli bir temel oluşturacağı belirtildi.

Sürecin, Suriye'yi kaos ve terörden koruyarak birliğini ve egemenliğini muhafaza etmesi gerektiği ifade edilen bildiride, "Suriye halkına yönelik insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve bu yardımların sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde ulaşmasının garanti altına alınması gerektiği" kaydedildi.

Bildiride ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması için askeri operasyonların durdurulmasının gerekliliği vurgulandı. Bu adımın daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesini ve krizin uzamasını engellemeyi hedeflediği ifade edilirken, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkenin kaos ve terörizme sürüklenmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. - TAHRAN